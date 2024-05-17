GAMESTOP

GME, meme coinlerin viral cazibesini güçlü bir topluluk tabanıyla harmanlayarak benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor. GME, kendilerini yalnızca yatırımcı olarak değil, bir hareketin parçası olarak gören yatırımcılar arasında bir topluluk kimliği oluşturdu. Bu topluluk yönü, güncellemelerin, teorilerin ve memelerin GME'ye olan ilgiyi canlı tuttuğu Reddit, X (eski adıyla Twitter) ve diğer sosyal medya platformları gibi çeşitli platformlar aracılığıyla anlatıyı canlı tutuyor.

Kripto AdıGAMESTOP

SıralamaNo.718

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz411,297,484,026

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz411,297,484,026

Dolaşım Oranı0.9776%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000413098438243625,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.000002602616451368,2024-05-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.