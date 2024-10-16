GAMEVIRTUAL

GAME by Virtuals, yapay zekâ ajanlarının otonom olarak çalışmasını, girdileri işlemesini ve geçmiş etkileşimlerden öğrenirken yanıtlar üretmesini sağlar. Deneyimler, yansımalar ve dinamik kişilik özellikleri de dahil olmak üzere uzun süreli hafızadan yararlanarak karar verme sürecini geliştirir.

Kripto AdıGAMEVIRTUAL

SıralamaNo.3655

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.38797672184701637,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000026129375144809,2024-10-16

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

