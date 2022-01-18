GARI

"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."

Kripto AdıGARI

SıralamaNo.2272

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz561,537,169

Maksimum Arz979,444,315.55

Toplam Arz979,444,315.55

Dolaşım Oranı0.5733%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0509175415173795,2022-01-18

En Düşük Fiyat0.00112873816727232,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkında"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GARI/USDT
Gari Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GARI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GARI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GARI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...