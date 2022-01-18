GARI

"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."

Kripto AdıGARI

SıralamaNo.2272

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz561,537,169

Maksimum Arz979,444,315.55

Toplam Arz979,444,315.55

Dolaşım Oranı0.5733%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0509175415173795,2022-01-18

En Düşük Fiyat0.00112873816727232,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkında"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.