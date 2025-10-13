GBNB

GOLD BNB, güç, değer ve uzun vadeli büyüme ruhuyla şekillendirilmiş, topluluk odaklı bir dijital varlıktır. Altının gücünden ve yeniliğin enerjisinden ilham alan bu varlık, istikrar ararken sınırsız olasılıkları keşfetmek isteyen küresel bir topluluğu bir araya getirir.

Kripto AdıGBNB

SıralamaNo.5096

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz420,690,000,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000003975821,2025-10-13

En Düşük Fiyat0.00000000000001211,2025-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

