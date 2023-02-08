GEOD

GEODNET, DePIN ilkelerini kullanan web3.0 blok zinciri tabanlı yüksek güvenilirlikli bir RTK Ağıdır. RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik), bağımsız GPS'e kıyasla konum doğruluğunda 100 kat iyileşme sağlar. GEODNET'in küresel RTK Ağı, yapay zeka tabanlı Otonom Sistemlere güç sağlamak için Kameralar, LiDAR ve IMU'lar gibi cihaz üzerindeki sensörleri doğal olarak tamamlar.

Kripto AdıGEOD

SıralamaNo.373

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.24%

Dolaşımdaki Arz438,777,945

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz976,569,568

Dolaşım Oranı0.4387%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.374641892980259,2025-01-25

En Düşük Fiyat0.008935486253898114,2023-02-08

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GEOD/USDT
GEODNET
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
