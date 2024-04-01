GHST

GHST, DAICO (DAO Yönetişim Token Satışı) olarak başlatılmıştır, bu toplanan fonların topluluk tarafından yönetildiği anlamına gelmektedir. GHST, kullanıcıların oyunlaştırılmış bir DeFi deneyimi için Aavegotchis'lerini toplamalarına, rekabet etmelerine ve birleştirmelerine olanak tanıyan DeFi özellikli bir kripto koleksiyon projesi olarak tanımlanmaktadır.

Kripto AdıGHST

SıralamaNo.892

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.69%

Dolaşımdaki Arz52,747,801.21406849

Maksimum Arz0

Toplam Arz52,747,802.71425598

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.775128609064033,2024-04-01

En Düşük Fiyat0.24186409022695832,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

