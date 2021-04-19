GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Kripto AdıGLQ

SıralamaNo.1678

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz339,999,895

Maksimum Arz0

Toplam Arz650,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-04-19 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19629964016231385,2024-03-21

En Düşük Fiyat0.00118026196749609,2022-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
GLQ/USDT
GraphLinq
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GLQ)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
