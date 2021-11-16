GOMINING

GoMining, GOMINING hizmet tokeni tarafından desteklenen kullanıcı dostu bir ekosistem aracılığıyla Bitcoin kazanmanın ve Bitcoin ile etkileşime girmenin çeşitli yollarını sunan bir dijital madencilik platformudur. Bu ekosistemin sunduğu temel olanaklar arasında gerçek Bitcoin madenciliği gücüne bağlı dijital madenci koleksiyonları ve Madenci Savaşları oyununda rekabetçi bir GameFi madencilik deneyimi yer almaktadır.

Kripto AdıGOMINING

SıralamaNo.253

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.92%

Dolaşımdaki Arz406,571,522.1222164

Maksimum Arz410,841,252.30112106

Toplam Arz410,841,252.30112106

Dolaşım Oranı0.9896%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7015555268551232,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.03591792142928664,2024-01-29

Herkese Açık Blok ZinciriETH

