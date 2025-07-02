GOOGLX

Alphabet xStock (GOOGLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. GOOGLx, Alphabet Inc. Class A (dayanak varlık) fiyatını takip eder. GOOGLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Alphabet Inc. Class A hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıGOOGLX

SıralamaNo.1969

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,187.16%

Dolaşımdaki Arz5,999.9633582

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,999.9633582

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği208.7821163466322,2025-07-02

En Düşük Fiyat169.44795144400413,2025-07-02

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAlphabet xStock (GOOGLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. GOOGLx, Alphabet Inc. Class A (dayanak varlık) fiyatını takip eder. GOOGLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Alphabet Inc. Class A hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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