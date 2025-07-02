GOOGLX

Alphabet xStock (GOOGLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. GOOGLx, Alphabet Inc. Class A (dayanak varlık) fiyatını takip eder. GOOGLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Alphabet Inc. Class A hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıGOOGLX

SıralamaNo.1969

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,187.16%

Dolaşımdaki Arz5,999.9633582

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,999.9633582

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği208.7821163466322,2025-07-02

En Düşük Fiyat169.44795144400413,2025-07-02

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAlphabet xStock (GOOGLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. GOOGLx, Alphabet Inc. Class A (dayanak varlık) fiyatını takip eder. GOOGLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Alphabet Inc. Class A hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.