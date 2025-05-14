GOONC

$GOONC, @OpenAI ile ilişkili olduğu söylenen bir geliştirici olan @basedalexandoor tarafından @launchcoin aracılığıyla başlatıldığı iddia edilen "gooning" kültürel fenomeninden türetilen bir meme coindir. Coinin adı, insanların kısa videolar izlemek ya da oyun oynamak gibi etkinliklere uzun süre daldıktan sonra girdikleri trans benzeri, aşırı odaklanmış bir durumu ifade eden "gooning" teriminden geliyor. Bu terim genellikle Z kuşağı tarafından akılsızca dalmayı tanımlamak için kendini küçümseyerek kullanılır.

Kripto AdıGOONC

SıralamaNo.4078

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,995,846.45

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07010113748217026,2025-05-14

En Düşük Fiyat0.000077165103155912,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

