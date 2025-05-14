GOONC

$GOONC, @OpenAI ile ilişkili olduğu söylenen bir geliştirici olan @basedalexandoor tarafından @launchcoin aracılığıyla başlatıldığı iddia edilen "gooning" kültürel fenomeninden türetilen bir meme coindir. Coinin adı, insanların kısa videolar izlemek ya da oyun oynamak gibi etkinliklere uzun süre daldıktan sonra girdikleri trans benzeri, aşırı odaklanmış bir durumu ifade eden "gooning" teriminden geliyor. Bu terim genellikle Z kuşağı tarafından akılsızca dalmayı tanımlamak için kendini küçümseyerek kullanılır.

Kripto AdıGOONC

SıralamaNo.4078

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,995,846.45

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07010113748217026,2025-05-14

En Düşük Fiyat0.000077165103155912,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkında$GOONC, @OpenAI ile ilişkili olduğu söylenen bir geliştirici olan @basedalexandoor tarafından @launchcoin aracılığıyla başlatıldığı iddia edilen "gooning" kültürel fenomeninden türetilen bir meme coindir. Coinin adı, insanların kısa videolar izlemek ya da oyun oynamak gibi etkinliklere uzun süre daldıktan sonra girdikleri trans benzeri, aşırı odaklanmış bir durumu ifade eden "gooning" teriminden geliyor. Bu terim genellikle Z kuşağı tarafından akılsızca dalmayı tanımlamak için kendini küçümseyerek kullanılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GOONC/USDT
Gooncoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GOONC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GOONC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GOONC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...