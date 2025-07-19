GPTON

TON üzerinde P2P Oyun platformuna sahip AI Messenger ile kullanıcılar, oyun oynamak için ve P2P + messenger ile YZ için ödeme sistemi olarak tokeni genişletebilirler.

Kripto AdıGPTON

SıralamaNo.4053

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz999,999,933

Maksimum Arz999,999,933

Toplam Arz999,999,933

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2025-07-19 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.00099 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.04540726520022076,2025-09-10

En Düşük Fiyat0.024354338596202823,2025-09-04

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaTON üzerinde P2P Oyun platformuna sahip AI Messenger ile kullanıcılar, oyun oynamak için ve P2P + messenger ile YZ için ödeme sistemi olarak tokeni genişletebilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
GPTON/USDT
GPTON
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GPTON)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GPTON/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GPTON)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...