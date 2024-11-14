HAPPY

Happy Cat memesinin IP haklarına sahip olan resmi projesi. Aylık 1 milyon aktif kullanıcısı olan Telegram uygulamasına sahiptir. Proje, arzın %80'ini uygulama oyuncularına airdrop olarak, %10'unu Solana mobil sahiplerine dağıttı ve kalan %10'u likidite havuzuna eklendi ve yakıldı. Kedi çok mutlu.

Kripto AdıHAPPY

SıralamaNo.1943

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,01

Dolaşımdaki Arz3.333.174.669

Maksimum Arz3.333.263.251

Toplam Arz3.333.174.669

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05720146633296332,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.00037386478219983,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

