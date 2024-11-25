HAROLD

İkonik internet fenomeni Harold "Hide the Pain"den esinlenen meme coin HAROLD'a hoş geldiniz. Hikayemiz Harold'ın gülümsemesi kadar eşsizdir. Projenin orijinal geliştiricisi bir rugpull yaptıktan sonra, dirençli Harold topluluğu adım attı, kontrolü ele aldı ve durumu tersine çevirdi. Gerçek Harold tarzında, acıyı kucakladık, sırıtarak sakladık ve HAROLD'u dayanıklılık ve mizahın sembolüne dönüştürdük.

Kripto AdıHAROLD

SıralamaNo.1683

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz787,005,431

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,993,177.5

Dolaşım Oranı0.787%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04644192256997726,2024-12-28

En Düşük Fiyat0.000243196545487044,2024-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkındaİkonik internet fenomeni Harold "Hide the Pain"den esinlenen meme coin HAROLD'a hoş geldiniz. Hikayemiz Harold'ın gülümsemesi kadar eşsizdir. Projenin orijinal geliştiricisi bir rugpull yaptıktan sonra, dirençli Harold topluluğu adım attı, kontrolü ele aldı ve durumu tersine çevirdi. Gerçek Harold tarzında, acıyı kucakladık, sırıtarak sakladık ve HAROLD'u dayanıklılık ve mizahın sembolüne dönüştürdük.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.