HBAR

Hedera, dijital dünyanızı tam olarak olması gerektiği şekle dönüştüren, en çok kullanılan kurumsal düzeyde genel ağdır. HBAR, merkeziyetsiz ekonomiye güç veren Hedera'nın yerel ve enerji dostu kripto para birimidir. İster bir girişim ya da kuruluş, hatta bir üretici ya da tüketici bile olsanız, Hedera geliştiricilerin bir sonraki hızlı, adil ve güvenli uygulamalar çağını başlatmaları için blok zincirin ötesini vaad eder.

Kripto AdıHBAR

SıralamaNo.21

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz42,475,510,655.450905

Maksimum Arz50,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8495%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.57014605196947,2021-09-16

En Düşük Fiyat0.0100124401134,2020-01-02

Herkese Açık Blok ZinciriHBAR

