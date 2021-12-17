HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Kripto AdıHIGH

SıralamaNo.776

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.44%

Dolaşımdaki Arz77,591,518.25358035

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.7759%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği40.2582090224571,2021-12-17

En Düşük Fiyat0.1878712699671255,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

