HNT

Helium, LoRaWAN özellikli IoT cihazları için halka açık, uzun menzilli kablosuz kapsama alanı oluşturan merkeziyetsiz bir kablosuz Erişim Noktası ağıdır. Erişim Noktaları, Helium blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT üretir ve bununla karşılanır. Bugün, Helium blok zinciri ve yüz binlerce Erişim Noktası, dünyanın en büyük LoRaWAN Ağına erişim sağlamaktadır.

Kripto AdıHNT

SıralamaNo.113

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.26%

Dolaşımdaki Arz186,321,438.2959488

Maksimum Arz223,000,000

Toplam Arz186,321,438.2959488

Dolaşım Oranı0.8355%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği55.218178738443264,2021-11-12

En Düşük Fiyat0.253390913127,2020-06-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Helium, LoRaWAN özellikli IoT cihazları için halka açık, uzun menzilli kablosuz kapsama alanı oluşturan merkeziyetsiz bir kablosuz Erişim Noktası ağıdır. Erişim Noktaları, Helium blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT üretir ve bununla karşılanır. Bugün, Helium blok zinciri ve yüz binlerce Erişim Noktası, dünyanın en büyük LoRaWAN Ağına erişim sağlamaktadır.

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
HNT/USDT
Helium Network Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HNT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
