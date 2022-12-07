HONEY

Hivemapper, sokak düzeyinde görüntü yakalamak için araç kamerası kullanan küresel bir katılımcı topluluğu tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir haritalama ağıdır. Amacımız, günlük sürücülerin katkılarını ve gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak dünyanın yeni, güncel ve erişilebilir bir haritasını oluşturmaktır. Geleneksel haritaların aksine, yaklaşımımız harita verilerini çok çeşitli kullanıcılar ve sektörler için güncel ve alakalı tutmamızı sağlıyor.

Kripto AdıHONEY

SıralamaNo.389

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz5,173,671,641.7129

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz6,507,997,159.829786

Dolaşım Oranı0.5173%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.431502163935478,2022-12-07

En Düşük Fiyat0.00724360587271232,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

