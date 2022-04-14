HOODX

Robinhood xStock (HOODx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. HOODx, Robinhood Markets, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. HOODx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Robinhood Markets, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıHOODX

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz6,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz11,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaRobinhood xStock (HOODx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. HOODx, Robinhood Markets, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. HOODx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Robinhood Markets, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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