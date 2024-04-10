HST

HeadStarter, Hedera Ekosisteminin Web3 Start-up Hızlandırıcısı ve Launchpadidir. IDO'lardan INO'lara, StakePool'lara ve çok daha fazlasına kadar bir dizi ürün aracılığıyla Web3 kitle finansmanı çözümleri aracılığıyla yenilik yapan HeadStarter, ortaya çıkan Web3 start-up'larının başarısını sağlamak için eksiksiz bir hizmet paketi sunmaktadır.

Kripto AdıHST

SıralamaNo.7097

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1244.3513246451348,2024-04-10

En Düşük Fiyat0.003887105623902062,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriHBAR

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
