ICECREAM

IceCream AI, kullanıcıların başta X olmak üzere sosyal medya etkinliklerine dayalı olarak izin almadan Sır Havuzları (GP'ler) oluşturmalarına ve bunlardan kazanç elde etmelerine olanak tanıyan bir DeFAI protokolüdür.

Kripto AdıICECREAM

SıralamaNo.4491

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05093646168676898,2025-03-18

En Düşük Fiyat0.000269589494391974,2025-01-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaIceCream AI, kullanıcıların başta X olmak üzere sosyal medya etkinliklerine dayalı olarak izin almadan Sır Havuzları (GP'ler) oluşturmalarına ve bunlardan kazanç elde etmelerine olanak tanıyan bir DeFAI protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.