ICP

"1. Dfinity, sonsuz ölçeklenebilir akıllı dağıtık bulut bilgi işlem sistemi ve üçüncü nesil blok zinciridir ve mevcut Ethereum uygulamalarıyla oldukça uyumludur. Halka açık zincirin 3-7 saniyelik nihai onayına ulaşmak için Threshold Relay Threshold Relay, Probablistic Slot Protocol Probability Slot Protocol, USCID vb. dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji şifreleme ve dağıtılmış sistem yeniliği getiriyor. PoW iş kanıtı mekanizmasına dayalı mevcut ağdan 50 -200 kat daha hızlı. Aynı zamanda, Blockchain NervousSystem yönetişim mekanizmasında ağı yönetmek için algoritmalar kullanan, ağ yükseltmesini çatalsız gerçekleştiren, hacker saldırısını tersine çeviren özellikler tanıtılır. 2. 2015 yılında başlayan bir yıldız proje olan Dfinity, Filecoin, Polkadot vb.'den sonra rekorlar kıran bir proje olarak ana ağını 2021'in ilk çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dfinity test ağı, iki yıldan fazla süren bir süreçtem ve beş aşamadan geçti. Şu anda, çeşitli parametreler ve teknik yollar sabittir."

Kripto AdıICP

SıralamaNo.40

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0007%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)26.93%

Dolaşımdaki Arz541,022,176.3159008

Maksimum Arz∞

Toplam Arz541,022,176.3159008

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği750.73047694,2021-05-10

En Düşük Fiyat1.9772524244681915,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriICP

Hakkında"1. Dfinity, sonsuz ölçeklenebilir akıllı dağıtık bulut bilgi işlem sistemi ve üçüncü nesil blok zinciridir ve mevcut Ethereum uygulamalarıyla oldukça uyumludur. Halka açık zincirin 3-7 saniyelik nihai onayına ulaşmak için Threshold Relay Threshold Relay, Probablistic Slot Protocol Probability Slot Protocol, USCID vb. dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji şifreleme ve dağıtılmış sistem yeniliği getiriyor. PoW iş kanıtı mekanizmasına dayalı mevcut ağdan 50 -200 kat daha hızlı. Aynı zamanda, Blockchain NervousSystem yönetişim mekanizmasında ağı yönetmek için algoritmalar kullanan, ağ yükseltmesini çatalsız gerçekleştiren, hacker saldırısını tersine çeviren özellikler tanıtılır. 2. 2015 yılında başlayan bir yıldız proje olan Dfinity, Filecoin, Polkadot vb.'den sonra rekorlar kıran bir proje olarak ana ağını 2021'in ilk çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dfinity test ağı, iki yıldan fazla süren bir süreçtem ve beş aşamadan geçti. Şu anda, çeşitli parametreler ve teknik yollar sabittir."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.