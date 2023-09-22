ICT

ICTech verimlilik, programlanabilirlik, geliştiriciler, katılım ve merkeziyetsizlik üzerine kurulu açık kaynaklı bir halka açık blok zinciri ağıdır. Dünyanın ilk heterojen akıllı sözleşme ağı olarak, yerleşik 4 farklı birlikte çalışabilir teknoloji sayesinde büyük akıllı sözleşme blok zincirlerinin çoğuyla tamamen uyumludur. Ayrıca, platformumuz dağıtılmış bilgi işlem ve dağıtılmış depolamayı destekleyerek, fraktal ilkelerin rehberliğinde yapay zeka modeli eğitimi için merkeziyetsiz veri ve bilgi işlem gücünü araştırmaktadır.

Kripto AdıICT

SıralamaNo.7926

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz700,000,000

Toplam Arz69,799,935

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6200117873240762,2023-09-22

En Düşük Fiyat0.019190999425412084,2025-04-19

Herkese Açık Blok ZinciriICT

Sektör

Sosyal Medya

