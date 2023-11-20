IMGNAI

imgnAI, maksimum eğlence ve maksimum özgürlük için tasarlanmış yaratıcı yapay zekâ araçları paketi olan imgnAI ve PumpNai platformlarına güç veren yaratıcı tokendir. HackVC tarafından 1,6 milyon dolarlık bir bağış toplama turunda desteklenen imgnAI, tüketici yapay zekâsında yeni bir lider inşa ediyor; tüm beceri düzeylerinden kullanıcıları keşfetme, yaratma, paylaşma ve kazanma konusunda güçlendiriyor. imgnAI, Ethereum'da ve Optimism Superbridge aracılığıyla Base Chain'de kullanılabilir.

Kripto AdıIMGNAI

SıralamaNo.2793

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz776,833,333

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7768%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05708035719415594,2023-11-20

En Düşük Fiyat0.000046877671460728,2025-04-24

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

