INTR

Interlay, Bitcoin gibi kripto para birimleri ile Polkadot ve Ethereum gibi DeFi platformlarını birbirine bağlamaya adanmış merkezi olmayan bir ağdır. Interlay ağı bir Polkadot parachain olarak barındırılıyor ve Cosmos, Ethereum ve diğer büyük DeFi ağlarına bağlanacak.

Kripto AdıINTR

SıralamaNo.2979

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz67,020,250.9

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15971427645110478,2022-08-11

En Düşük Fiyat0.000462021498368979,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriINTR

HakkındaInterlay, Bitcoin gibi kripto para birimleri ile Polkadot ve Ethereum gibi DeFi platformlarını birbirine bağlamaya adanmış merkezi olmayan bir ağdır. Interlay ağı bir Polkadot parachain olarak barındırılıyor ve Cosmos, Ethereum ve diğer büyük DeFi ağlarına bağlanacak.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.