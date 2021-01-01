INV

Inverse Finance, stabilcoin getirisini kullanan bir Dolar-Maliyet Ortalaması stratejisi izleyerek herhangi bir tokene pasif kayıpsız yatırım sunan bir protokoldür. ETH ile başlamaktadır.

Kripto AdıINV

SıralamaNo.696

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)18.06%

Dolaşımdaki Arz707,410.00901637

Maksimum Arz0

Toplam Arz719,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-01-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1788.53511267,2021-03-17

En Düşük Fiyat20.738103277153993,2024-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaInverse Finance, stabilcoin getirisini kullanan bir Dolar-Maliyet Ortalaması stratejisi izleyerek herhangi bir tokene pasif kayıpsız yatırım sunan bir protokoldür. ETH ile başlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
INV/USDT
Inverse DAO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (INV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
