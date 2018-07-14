IQ

IQ token, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla daha akıllı bir gelecek inşa etmeye adanmış bir kripto para birimidir. IQ token, dünyanın en büyük kripto para birimi ve blok zinciri ansiklopedisi olan IQ.wiki gibi uygulamaları içeren bir bilgi ekosistemine güç vermektedir. IQ.wiki, wiki makalelerinin özetlenmesi gibi görevler için yapay zekayı entegre eder. IQ, HiIQ aracılığıyla etkinleştirilen yerel staking özelliğine sahip bir DeFi ve yönetişim tokenidir. Token, BrainDAO'nun dijital varlık hazinesini de içeren BrainDAO tarafından yönetilmektedir.

Kripto AdıIQ

SıralamaNo.487

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz23,802,092,880.928997

Maksimum Arz60,000,000,000

Toplam Arz23,802,092,880.928997

Dolaşım Oranı0.3967%

Arz Tarihi2018-07-14 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07653030008077621,2018-07-16

En Düşük Fiyat0.000624084526758,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriEOS

Sektör

Sosyal Medya

