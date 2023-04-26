IRON

Iron Fish kripto için şifreleme katmanı inşa ediyor. Her işlemin şifrelendiği, hassas kullanıcı bilgilerini doğrulama için sıfır bilgi ispatı (ZKP'ler) ile koruyan yepyeni bir Katman-1, Proof of Work (İş İspatı) zinciridir. Amaçları Iron Fish'in tüm kriptolar için gizlilik katmanı olması ve diğer zincirlerdeki varlıkların Iron Fish'e aktarılarak gizlilikten faydalanmalarını sağlamaktır.

Kripto AdıIRON

SıralamaNo.4158

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz68,376,170.625

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.636939574734836,2023-04-26

En Düşük Fiyat0.07877187701738696,2025-03-27

Herkese Açık Blok ZinciriIRON

Sektör

Sosyal Medya

