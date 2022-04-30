ITHEUM

Itheum, kullanıcıların kişisel verilerini yüksek oranda ticarete açık bir varlık sınıfına dönüştüren dünyanın ilk merkeziyetsiz veri aracılık platformudur. Veri Oluşturuculara ve Veri Tüketicilerine, son derece değerli kişisel verileri web2'den web3'e "köprülemek" ve ardından blok zinciri teknolojisi ve merkezi olmayan yönetişim üzerine inşa edilmiş sorunsuz bir UX ile veri ticareti yapmak için gerekli araçları sağlar.

Kripto AdıITHEUM

SıralamaNo.2654

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz486,440,336

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4864%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7435877424449285,2022-04-30

En Düşük Fiyat0.000522753371412406,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

HakkındaItheum, kullanıcıların kişisel verilerini yüksek oranda ticarete açık bir varlık sınıfına dönüştüren dünyanın ilk merkeziyetsiz veri aracılık platformudur. Veri Oluşturuculara ve Veri Tüketicilerine, son derece değerli kişisel verileri web2'den web3'e "köprülemek" ve ardından blok zinciri teknolojisi ve merkezi olmayan yönetişim üzerine inşa edilmiş sorunsuz bir UX ile veri ticareti yapmak için gerekli araçları sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.