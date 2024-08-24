IVFUN

IVfun - blok zincirdeki en eğlenceli token! Eğlence severler tarafından desteklenen ve saf neşe ile güçlendirilmiş, farklı bir dokunuşa sahip kripto.

Kripto AdıIVFUN

SıralamaNo.2789

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz940,218,906

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9402%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07865273043037722,2024-08-24

En Düşük Fiyat0.000222041471476443,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.