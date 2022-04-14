JAB

Football X, Football AI tarafından desteklenen ve futbol deneyimini yeniden tanımlamak için yapay zekâ odaklı performans ölçümlerini taraftarların entelektüel merakıyla sorunsuz bir şekilde harmanlayan yeni nesil bir tahmin platformudur. Football X, gelişmiş öngörüler ve ilgi çekici tahminler sağlayarak yenilikçi dijital etkileşimler için dinamik bir temel oluşturur. Bu temel üzerine inşa edilen Jable Token (JAB), Football AI tarafından üretilen dijital içeriğin alım satımı için özel olarak tasarlanmış çığır açan bir blok zinciri ödeme çözümü olarak ortaya çıkmaktadır. Football AI tarafından üretilen dijital futbol içeriğinin tüketimini kolaylaştırır ve taraftar merkezli, yapay zekâ odaklı platformlarda fikri mülkiyet haklarını tanıyarak taraftarları güçlendirir (örneğin, tahminleri özelleştirme veya yeniden düzenleme vb.) Ayrıca, gelecekte liglere, kulüplere ve medya hizmetlerine genişlemenin yolunu açar.

Kripto AdıJAB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz4,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

