$JEETS, kötü şöhretli “jeet”ten ilham alan Solana tabanlı bir meme token’ıdır; tepe fiyattan alıp dip fiyattan satan, düşüşte paniğe kapılan ve geliştiricilere öfkeyle tweet atan tipik trader. Ama bu sadece bir meme değil; kâğıt elleri elmas ellere dönüştürmeye çalışan jeet’lerin hareketi. Topluluk, meme’ler ve paylaşılan trade travması üzerine kurulan $JEETS, kripto kültürünün acımasızca dürüst bir yansımasıdır ve her panik satıcısını gururlu bir HODLer’a çevirmeyi hedefler.

Kripto AdıJEETS

SıralamaNo.3076

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz999,990,748.260046

Maksimum Arz999,997,498.3

Toplam Arz999,990,748.260046

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.004163456351671964,2025-09-18

En Düşük Fiyat0.000048957254744575,2025-05-11

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

$JEETS, kötü şöhretli "jeet"ten ilham alan Solana tabanlı bir meme token'ıdır; tepe fiyattan alıp dip fiyattan satan, düşüşte paniğe kapılan ve geliştiricilere öfkeyle tweet atan tipik trader. Ama bu sadece bir meme değil; kâğıt elleri elmas ellere dönüştürmeye çalışan jeet'lerin hareketi. Topluluk, meme'ler ve paylaşılan trade travması üzerine kurulan $JEETS, kripto kültürünün acımasızca dürüst bir yansımasıdır ve her panik satıcısını gururlu bir HODLer'a çevirmeyi hedefler.

