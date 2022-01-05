JEWEL

JEWEL Token Tanıtımı: DeFi Kingdoms, DFKChain, Kaia ve Metis ekosistemleri üzerine inşa edilmiş bir çapraz zincir fantezi RPG'sidir. JEWEL token, DeFi Kingdoms ekosisteminin birincil tokenidir ve staking, gaz, yönetişim ve daha fazlası için kullanılır. Ayrıca, JEWEL tokenin dolaşımdaki arzı için bir uç noktaya ihtiyacınız varsa, lütfen şu bağlantı adresini ziyaret edin: https://supply.defikingdoms.com/jewel veya https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Kripto AdıJEWEL

SıralamaNo.1718

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz113,537,457.11225379

Maksimum Arz0

Toplam Arz121,010,985.61186135

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği23.36459909812949,2022-01-05

En Düşük Fiyat0.010132781636744387,2025-06-17

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaJEWEL Token Tanıtımı: DeFi Kingdoms, DFKChain, Kaia ve Metis ekosistemleri üzerine inşa edilmiş bir çapraz zincir fantezi RPG'sidir. JEWEL token, DeFi Kingdoms ekosisteminin birincil tokenidir ve staking, gaz, yönetişim ve daha fazlası için kullanılır. Ayrıca, JEWEL tokenin dolaşımdaki arzı için bir uç noktaya ihtiyacınız varsa, lütfen şu bağlantı adresini ziyaret edin: https://supply.defikingdoms.com/jewel veya https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
JEWEL/USDT
JEWEL
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (JEWEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
JEWEL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (JEWEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...