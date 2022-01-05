JEWEL

JEWEL Token Tanıtımı: DeFi Kingdoms, DFKChain, Kaia ve Metis ekosistemleri üzerine inşa edilmiş bir çapraz zincir fantezi RPG'sidir. JEWEL token, DeFi Kingdoms ekosisteminin birincil tokenidir ve staking, gaz, yönetişim ve daha fazlası için kullanılır. Ayrıca, JEWEL tokenin dolaşımdaki arzı için bir uç noktaya ihtiyacınız varsa, lütfen şu bağlantı adresini ziyaret edin: https://supply.defikingdoms.com/jewel veya https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Kripto AdıJEWEL

SıralamaNo.1718

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz113,537,457.11225379

Maksimum Arz0

Toplam Arz121,010,985.61186135

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği23.36459909812949,2022-01-05

En Düşük Fiyat0.010132781636744387,2025-06-17

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaJEWEL Token Tanıtımı: DeFi Kingdoms, DFKChain, Kaia ve Metis ekosistemleri üzerine inşa edilmiş bir çapraz zincir fantezi RPG'sidir. JEWEL token, DeFi Kingdoms ekosisteminin birincil tokenidir ve staking, gaz, yönetişim ve daha fazlası için kullanılır. Ayrıca, JEWEL tokenin dolaşımdaki arzı için bir uç noktaya ihtiyacınız varsa, lütfen şu bağlantı adresini ziyaret edin: https://supply.defikingdoms.com/jewel veya https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.