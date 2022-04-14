JSB

Artık zayıf bir yavru köpek olmayan Shiba, Judo'nun gücüyle gerçek bir Maço savaşçısına dönüştü. Şimdi, sarsılmaz gücü ve kararlılığıyla bu Shiba, Pepe the Frog gibi zayıf sürüngenleri ve yoluna çıkan tüm diğer yaratıkları ezmeye hazır.

Kripto AdıJSB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaArtık zayıf bir yavru köpek olmayan Shiba, Judo'nun gücüyle gerçek bir Maço savaşçısına dönüştü. Şimdi, sarsılmaz gücü ve kararlılığıyla bu Shiba, Pepe the Frog gibi zayıf sürüngenleri ve yoluna çıkan tüm diğer yaratıkları ezmeye hazır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.