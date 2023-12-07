JTO

JTO, açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile Solana nakit staking hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim tokenidir ve stakerların Solana staking ödülü kazanmasına ve MEV yazılım paketi aracılığıyla MEV toplamasına olanak tanır.

Kripto AdıJTO

SıralamaNo.158

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.58%

Dolaşımdaki Arz405,431,487.2

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,999,504.292676

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.608309380488856,2023-12-07

En Düşük Fiyat0.45131553598608254,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaJTO, açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile Solana nakit staking hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim tokenidir ve stakerların Solana staking ödülü kazanmasına ve MEV yazılım paketi aracılığıyla MEV toplamasına olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

