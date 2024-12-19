JYAI

JERRY, meme kültürü, yapay zeka ve eğlencenin çığır açan bir birleşimini temsil etmektedir. Meme coin alanında devrim yaratma vizyonuyla başlayan süreç, geleneksel kripto para ile anlamlı eğlence değeri arasındaki boşluğu dolduran kapsamlı bir ekosisteme dönüşmüştür. Topluluk katılımı ve yapay zeka destekli inovasyon temelleri üzerine inşa edilen JERRY, yaratıcılık blok zinciri teknolojisiyle buluştuğunda nelerin mümkün olabileceğinin bir kanıtıdır.

Kripto AdıJYAI

SıralamaNo.1850

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz69,000,000,000

Maksimum Arz69,000,000,000

Toplam Arz69,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000320379364794765,2025-07-24

En Düşük Fiyat0.0000000524860777,2024-12-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

