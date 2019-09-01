KAIA

Kakao'nun küresel halka açık blok zinciri projesi Klaytn, milyonlara kullanıcı dostu blok zinciri deneyimi sunan kurumsal düzeyde, hizmet odaklı bir platformdur. Hem genel blok zincirlerinin (merkeziyetsiz veri ve kontrol, dağıtık yönetişim) hem de özel blok zincirlerin (düşük gecikme süresi, yüksek ölçeklenebilirlik) en iyi özelliklerini verimli bir "hibrit" tasarım aracılığıyla birleştirir. Klaytn, sağlam bir merkeziyetsiz güven sisteminin üzerinde, güvenilir bir iş platformu oluşturmak için birlikte çalışan, dünya çapında çok sayıda saygın markanın katılımıyla güvence altına alınmıştır. Klaytn, günümüzde işletmelerin ve girişimcilerin blok zinciri teknolojisini kullanarak değer elde etmelerini sağlar. Klaytn, Ground X tarafından tasarlanan gelecektir.

Kripto AdıKAIA

SıralamaNo.95

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.31%

Dolaşımdaki Arz6,178,300,909.826843

Maksimum Arz∞

Toplam Arz6,178,300,909.826843

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-09-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4150242710323301,2024-12-02

En Düşük Fiyat0.05080960730720231,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriKLAY

Sektör

Sosyal Medya

