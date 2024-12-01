KANGO

KANGO, bir gün bir bambu ağacında KOŞARKEN bir şimşek onu gizli bir tropik laboratuvarın penceresinden UÇMAYA gönderdi ve burada bir ASIC madencisine SIKIŞTIRILDI ve HIZ oldu. Hızla ekosistemin zirvesine yükseldi... 10 GÜN İÇİNDE! $KANGO artık $KAS meraklıları tarafından sevilen viral bir meme. Amacımız, insanlara $KAS'ı tanıtarak ve kullanmalarını sağlayarak matristen çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Kripto AdıKANGO

SıralamaNo.4162

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz287,000,000,000

Toplam Arz287,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000157848147221454,2024-12-01

En Düşük Fiyat0.000002818010027368,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriKRC20

HakkındaKANGO, bir gün bir bambu ağacında KOŞARKEN bir şimşek onu gizli bir tropik laboratuvarın penceresinden UÇMAYA gönderdi ve burada bir ASIC madencisine SIKIŞTIRILDI ve HIZ oldu. Hızla ekosistemin zirvesine yükseldi... 10 GÜN İÇİNDE! $KANGO artık $KAS meraklıları tarafından sevilen viral bir meme. Amacımız, insanlara $KAS'ı tanıtarak ve kullanmalarını sağlayarak matristen çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.