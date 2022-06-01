KAS

Kaspa, dünyadaki en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir Katman-1 çözümüdür. Dünyanın ilk blockDAG- hızlı tek saniyelik blok aralıkları ile sağlam bir çalışma kanıtı motoru üzerine inşa edilmiş, paralel bloklar ve anında işlem onayı sağlayan bir dijital defterdir.

Kripto AdıKAS

SıralamaNo.48

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.36%

Dolaşımdaki Arz26,958,083,875.530853

Maksimum Arz28,704,026,601

Toplam Arz26,958,083,875.530853

Dolaşım Oranı0.9391%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20754794622992162,2024-08-01

En Düşük Fiyat0.000169882220013181,2022-06-01

Herkese Açık Blok ZinciriKASPA

HakkındaKaspa, dünyadaki en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir Katman-1 çözümüdür. Dünyanın ilk blockDAG- hızlı tek saniyelik blok aralıkları ile sağlam bir çalışma kanıtı motoru üzerine inşa edilmiş, paralel bloklar ve anında işlem onayı sağlayan bir dijital defterdir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.