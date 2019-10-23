KAVA

Kava, ana akım dijital varlıklar (BTC, XRP, BNB, ATOM, vb.) için ipotek kredileri ve istikrarlı para birimi hizmetleri sağlayan zincirler arası merkezi olmayan bir finansal platformdur. Kava şu anda dünya çapında 100'den fazla şirket tarafından destekleniyor ve bunlara Ripple ve Cosmos gibi tanınmış dijital para fonları ve blok zinciri projeleri de dahil. Kava platformu iki tür belirteci destekler: KAVA, platformun öz sermaye ve yönetişim belirtecidir ve işlevleri arasında ağ güvenliği ve yönetişim oylamasının sağlanması yer alır; USDX, dijital varlık teminatına dayalı olarak platform tarafından verilen istikrarlı bir para birimidir.

Kripto AdıKAVA

SıralamaNo.234

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.90%

Dolaşımdaki Arz1,082,847,744

Maksimum Arz

Toplam Arz1,082,847,744

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-10-23 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.46 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği9.19263002,2021-09-09

En Düşük Fiyat0.029708315116597328,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriKAVA

Kava, ana akım dijital varlıklar (BTC, XRP, BNB, ATOM, vb.) için ipotek kredileri ve istikrarlı para birimi hizmetleri sağlayan zincirler arası merkezi olmayan bir finansal platformdur. Kava şu anda dünya çapında 100'den fazla şirket tarafından destekleniyor ve bunlara Ripple ve Cosmos gibi tanınmış dijital para fonları ve blok zinciri projeleri de dahil. Kava platformu iki tür belirteci destekler: KAVA, platformun öz sermaye ve yönetişim belirtecidir ve işlevleri arasında ağ güvenliği ve yönetişim oylamasının sağlanması yer alır; USDX, dijital varlık teminatına dayalı olarak platform tarafından verilen istikrarlı bir para birimidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

