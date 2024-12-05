KDX

Kodexa (KDX), yenilikçi bir merkeziyetsiz kripto varlık yönetimi platformu olan Mosaic Alpha'nın resmi fayda tokenidir. Token, Binance Smart Chain Ağı üzerine inşa edilmiştir. Kullanıcılar, platform ücretlerini azaltmak, token sepetlerinden elde edilen kazancı en üst düzeye çıkarmak, ajanslık sisteminde ilerlemek ve Affiliate Booster programında özel avantajların kilidini açmak için Mosaic Alpha'da Kodexa (KDX) stake edebilir ve ekosistem genişledikçe daha fazla yardımcı program planlanabilir. Kodexa token, Mosaic Alpha plaformunda token sepetlerinin oluşturulmasını ve yönetilmesini destekler.

Kripto AdıKDX

SıralamaNo.4000

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz699,950,000

Toplam Arz699,950,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03729922025269791,2024-12-05

En Düşük Fiyat0.013124579090262238,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
