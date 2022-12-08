KIBSHI

Kiboshib (KIBSHI), ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ilk haftasında, 8 Aralık 2022 tarihinde zincir üzerinde piyasaya sürülen, herhangi bir blok zincirindeki ilk yapay zekâ tarafından üretilen meme coindir. Yapay zekâ, Kibshi'yi annesi Kabosu (DOGE) ve babası Shiba Inu'nun (SHIB) çocuğu olma konseptinden üretti. Yapay zekâ ismin yanı sıra bir logo tasarımı da önerdi ve bu tasarım daha sonra Dall-E'ye aktarılarak sevimli ve ikonik Kibshi logosu oluşturuldu. 'Kibo' Japonca'da umut anlamına geliyor ve Kibshi de yapay zekânın her yerde mevcut olduğu daha iyi bir gelecek umudunu temsil ediyor.

Kripto AdıKIBSHI

SıralamaNo.1307

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000047560242401813,2024-11-19

En Düşük Fiyat0.000000002587915911,2022-12-08

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

