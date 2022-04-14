KLK

KLK Foundation, Payfi ve dijital varlık yönetiminin geleceğini yeniden tanımlıyor. Kurumsal yatırımcılar, ileri görüşlü işletmeler ve bireysel kullanıcılar için tasarlanan KLK, Web 3.0 ekosisteminde kesintisiz sınır ötesi ödeme çözümleri, güvenli sanal varlık saklama hizmetleri ve yeni nesil finansal hizmetler sunuyor. KLK, güvenilir, verimli ve kapsayıcı bir Web 3.0 finansal altyapısı oluşturma konusunda öncü bir rol üstleniyor.

Kripto AdıKLK

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKLK Foundation, Payfi ve dijital varlık yönetiminin geleceğini yeniden tanımlıyor. Kurumsal yatırımcılar, ileri görüşlü işletmeler ve bireysel kullanıcılar için tasarlanan KLK, Web 3.0 ekosisteminde kesintisiz sınır ötesi ödeme çözümleri, güvenli sanal varlık saklama hizmetleri ve yeni nesil finansal hizmetler sunuyor. KLK, güvenilir, verimli ve kapsayıcı bir Web 3.0 finansal altyapısı oluşturma konusunda öncü bir rol üstleniyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.