Karlsen projesi kaspa blok zincirine dayanmaktadır. Küçük ölçekli madencileri güçlendirmeyi ve merkeziyetsizliği geliştirmeyi amaçlayan ASIC madencilik çiftliklerinin hakimiyetine bir çözüm olarak GPU merkezli bir çatal sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, merkeziyetsiz finans ile ödeme sistemleri ve geleneksel finansın gerçek dünyası arasındaki boşluğu doldurmaya odaklanıyoruz.

Kripto AdıKLS

SıralamaNo.2616

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,492,549,301.2233095

Maksimum Arz4,961,000,000

Toplam Arz2,492,549,301.2233095

Dolaşım Oranı0.5024%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.025728576969511432,2024-03-21

En Düşük Fiyat0.000105561712458849,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriKLS

Sektör

Sosyal Medya

