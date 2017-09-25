KNC

"KyberNetwork, birden fazla dijital varlığın anında alım satımını ve dönüştürülmesini destekleyen yeni bir sistem oluşturacak. Tüm kullanıcılar için farklı jetonlar arasında sorunsuz ödeme elde etmek amacıyla, KyberNetwork'ün genel işlem yeteneklerini genişletmek için zengin ödeme API'leri ve yeni nesil sözleşme cüzdanları sağlayacağız. Ek olarak, kullanıcılar türev alım satımlarımız aracılığıyla kripto para dünyasındaki fiyat dalgalanmaları riskini de azaltabilirler.

Kripto AdıKNC

SıralamaNo.441

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.72%

Dolaşımdaki Arz190,542,111.54958338

Maksimum Arz0

Toplam Arz240,584,843.43565628

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-09-25 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.5 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği5.715659905177939,2022-04-28

En Düşük Fiyat0.23703932326303429,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında"KyberNetwork, birden fazla dijital varlığın anında alım satımını ve dönüştürülmesini destekleyen yeni bir sistem oluşturacak. Tüm kullanıcılar için farklı jetonlar arasında sorunsuz ödeme elde etmek amacıyla, KyberNetwork'ün genel işlem yeteneklerini genişletmek için zengin ödeme API'leri ve yeni nesil sözleşme cüzdanları sağlayacağız. Ek olarak, kullanıcılar türev alım satımlarımız aracılığıyla kripto para dünyasındaki fiyat dalgalanmaları riskini de azaltabilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.