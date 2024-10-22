KOKO

Koala AI, Solana'da piyasaya sürülen ve hem bir meme coin hem de yapay zeka destekli yüksek kaliteli görüntü oluşturma uygulaması olan bir projedir.

Kripto AdıKOKO

SıralamaNo.2148

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz9,110,383,747,597

Maksimum Arz9,946,938,747,369

Toplam Arz9,946,938,747,369

Dolaşım Oranı0.9158%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000008576569321553,2024-10-22

En Düşük Fiyat0.000000037945093866,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.