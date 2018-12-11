KRL

Kryll³, kripto yatırımcılarına kripto finans dünyasında yol göstermeleri için yapay zeka teknolojilerinden yararlanan kapsamlı bir platformdur. "Agent K" adı verilen yapay zeka asistanı, web3 yan yardımcınız olarak dijital varlık portföylerini optimize etmenize ve kripto konusundaki araştırmalarınızı (DYOR) kolaylaştırmanıza yönelik kişiselleştirilmiş rehberlik sağlar.

Kripto AdıKRL

SıralamaNo.1136

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.42%

Dolaşımdaki Arz39,902,368.60137464

Maksimum Arz49,417,348

Toplam Arz49,417,348

Dolaşım Oranı0.8074%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.756550465025624,2021-11-06

En Düşük Fiyat0.0214475563255,2018-12-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaKryll³, kripto yatırımcılarına kripto finans dünyasında yol göstermeleri için yapay zeka teknolojilerinden yararlanan kapsamlı bir platformdur. "Agent K" adı verilen yapay zeka asistanı, web3 yan yardımcınız olarak dijital varlık portföylerini optimize etmenize ve kripto konusundaki araştırmalarınızı (DYOR) kolaylaştırmanıza yönelik kişiselleştirilmiş rehberlik sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KRL/USDT
Kryll
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KRL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KRL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KRL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...