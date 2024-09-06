LBTC

LBTC, BTC tarafından tamamen desteklenen ve DeFi genelinde serbestçe oluşturulabilen, kurumsal düzeyde getiri sağlayan bir bitcoin türüdür. LBTC, tahsis edenlerin varlığa temel erişimlerini korurken BTC varlıklarını büyütmelerine olanak tanır. 14 dijital varlık liderinden oluşan merkeziyetsiz bir konsorsiyum tarafından güvence altına alınmıştır ve pazarın %60'ını elinde bulunduran en büyük Bitcoin LST'dir. LBTC, Babylon'un Bitcoin Staking Protokolüne temel BTC'yi stake ederek elde edilen pasif getiri sağlar. LBTC, getiri sağlamayan WBTC, CBBTC ve BTBC tokenlerinden sonra dördüncü en büyük BTC türevidir.

Kripto AdıLBTC

SıralamaNo.8954

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3,394.62%

Dolaşımdaki Arz11,784.25882022

Maksimum Arz0

Toplam Arz11,784.25882022

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği127777.10143093918,2025-08-14

En Düşük Fiyat52992.9830977622,2024-09-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLBTC, BTC tarafından tamamen desteklenen ve DeFi genelinde serbestçe oluşturulabilen, kurumsal düzeyde getiri sağlayan bir bitcoin türüdür. LBTC, tahsis edenlerin varlığa temel erişimlerini korurken BTC varlıklarını büyütmelerine olanak tanır. 14 dijital varlık liderinden oluşan merkeziyetsiz bir konsorsiyum tarafından güvence altına alınmıştır ve pazarın %60'ını elinde bulunduran en büyük Bitcoin LST'dir. LBTC, Babylon'un Bitcoin Staking Protokolüne temel BTC'yi stake ederek elde edilen pasif getiri sağlar. LBTC, getiri sağlamayan WBTC, CBBTC ve BTBC tokenlerinden sonra dördüncü en büyük BTC türevidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LBTC/USDC
Lombard
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LBTC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LBTC/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LBTC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...