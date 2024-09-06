LBTC

LBTC, BTC tarafından tamamen desteklenen ve DeFi genelinde serbestçe oluşturulabilen, kurumsal düzeyde getiri sağlayan bir bitcoin türüdür. LBTC, tahsis edenlerin varlığa temel erişimlerini korurken BTC varlıklarını büyütmelerine olanak tanır. 14 dijital varlık liderinden oluşan merkeziyetsiz bir konsorsiyum tarafından güvence altına alınmıştır ve pazarın %60'ını elinde bulunduran en büyük Bitcoin LST'dir. LBTC, Babylon'un Bitcoin Staking Protokolüne temel BTC'yi stake ederek elde edilen pasif getiri sağlar. LBTC, getiri sağlamayan WBTC, CBBTC ve BTBC tokenlerinden sonra dördüncü en büyük BTC türevidir.

Kripto AdıLBTC

SıralamaNo.8954

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3,394.62%

Dolaşımdaki Arz11,784.25882022

Maksimum Arz0

Toplam Arz11,784.25882022

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği127777.10143093918,2025-08-14

En Düşük Fiyat52992.9830977622,2024-09-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

