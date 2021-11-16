LDO

Lido DAO, Ethereum likit stake hizmeti oluşturan bir topluluktur. Lido, kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden veya staking altyapısını sürdürmeden staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Lido ile Staking, Ethereum 2.0'ın Aşama 0 ile birlikte başlatılmak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıLDO

SıralamaNo.89

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.25%

Dolaşımdaki Arz846,566,802.5927889

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği18.619755462245035,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.3278130593931484,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

LDO/USDC
Lido DAO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LDO)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Loading...