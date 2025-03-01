LEE

Cheelee, tüm kullanıcıları içerikleri izledikleri için ödüllendiren GameFi mekaniklerine sahip bir kısa video platformudur. Kullanıcılar, tercihlerine göre akıllı akış içinde en sevdikleri içeriğin keyfini çıkarabilir.

Kripto AdıLEE

SıralamaNo.4065

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz7,000,000,000

Toplam Arz7,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.0259402112229754,2025-03-01

En Düşük Fiyat0.6267670380126285,2025-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCheelee, tüm kullanıcıları içerikleri izledikleri için ödüllendiren GameFi mekaniklerine sahip bir kısa video platformudur. Kullanıcılar, tercihlerine göre akıllı akış içinde en sevdikleri içeriğin keyfini çıkarabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.