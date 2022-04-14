LIBERTY

$Liberty, özgürlük temalı bir meme coindir. Ekonomik bağımsızlığı ve kişisel iradeyi simgeleyen, elinde bir dolarlık coin. tutan karikatürize Özgürlük Heykeli’ni maskot olarak kullanır.

Kripto AdıLIBERTY

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Piyasa Değeri$0.00

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Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında$Liberty, özgürlük temalı bir meme coindir. Ekonomik bağımsızlığı ve kişisel iradeyi simgeleyen, elinde bir dolarlık coin. tutan karikatürize Özgürlük Heykeli’ni maskot olarak kullanır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.